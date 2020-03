López Obrador promoverá saludo de "corazón" ante coronavirus

Para seguir con los protocolos de las autoridades de salud ante el coronavirus y en marco de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a su gabinete de salud promover el saludo poniendo la mano en el corazón.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que esta propuesta será sometida a su gabinete con el que se reunirá este lunes en Palacio Nacional.

-"Ahora en la reunión quiero hacer una propuesta de saludo a los médicos a ver si me lo aceptan".

-¿Cómo sería este saludo, presidente?, se le preguntó.

-"Tocando el corazón, pero hay que ver si el saludo nos lo recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS), si lo recomendaron ellos ese es el saludo, y si los médicos dicen que es codeandose, (saludándose con los codos) así va a ser".

¿Debo evitar saludar estrechando la mano �� a causa del nuevo coronavirus?



Si, es más seguro saludar de lejos �� pic.twitter.com/NzG1jGUe5h — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) March 23, 2020

El Presidente recordó que hace un mes recibió en Palacio Nacional a Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, uno de los fondos económicos y financieros más importantes del mundo "y ya estaba, empezaba esto del coronavirus y me dice, “a ver vamos a saludarnos y era de patada (saludo tocándose el talón)".

"Pero no, así no, ni de patadas ni codazos, el corazón. ¿Recuerdan cómo era con los adultos mayores, con nuestros padrinos? Era una inclinación y ellos tocaban la cabeza, pero como no se puede tocar la cabeza, pues la inclinación, pero con la mano en el corazón, la mano en el corazón, pero voy a ver si me lo aceptan", dijo.

