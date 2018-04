López Obrador plantea una contracampaña en redes sociales con respeto

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los ciudadanos a utilizar las redes sociales para denunciar "la guerra sucia" y a los políticos corruptos que no tienen ética ni moral.

"Ante la guerra sucia hago un llamado a los ciudadanos de vocación democrática y con dimensión ética que interactúan en redes sociales", indicó en su cuenta de Twitter @lopezobrador_.

Ante la guerra sucia hago un llamado a los ciudadanos de vocación democrática y con dimensión ética que interactúan en redes sociales.https://t.co/LFG0jUH4AN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de abril de 2018

El aspirante presidencial difundió en la red social, previo a sus actividades programdas en Durango y Chihuahua, un video en el que pide hacer uso del ingenio y la alegría para crear mensajes y memes sobre ética y moral "para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a esos corruptos".

"Quiero a ustedes a las redes sociales que nos han ayudado tanto que sin perder la cordura, con respeto, hagamos una contracampaña para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a esos corruptos, que queden desnudos porque no tienen ética ni moral. Ahí les encargo que me ayuden", señaló en el material audiovisual.

López Obrador señaló que los menajes que se difundan se hagan sin insultos pues "nosotros estamos luchando con principios ideales, con nuestra moral en alto; lo que queremos es acabar con la corrupción y que el gobierno represente a todos los mexicanos".

"Esto no es un debate sólo de ideas y de proyectos, tiene que ver también con la moral, tiene que ver con el alma, con la rectitud, si este país no cambia también en eso, sino se entiende que sólo siendo buenos podemos ser felices no vamos a salir adelante, aunque mejoremos en lo material", concluyó.

OA