López Obrador pide no hacer caravanas de autos a favor de la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos sus simpatizantes a no responder a sus opositores con caravanas de automóviles a favor de la Cuarta Transformación, porque no se necesitan, se caería en la trampa y solo se haría bulla.

"Hago un llamado muy respetuoso, que no se vaya a malentender, porque me enteré de que simpatizantes nuestros, a favor de la transformación de México, están organizando una caravana de vehículos de apoyo al gobierno, entonces yo les pido que, por favor, ojalá y no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que las caravanas de automóviles en contra de su administración no perjudican, si acaso es la contaminación, pero tienen derecho a protestar.

"Ayer domingo hubo manifestaciones en carro, no estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos en la ciudad, creo que fueron 70 o 100 carros y así en Guanajuato 20, en otros estados muy pocos son ya muy evidentes que se trata de militantes del PAN porque parece que está en campaña.

El Presidente López Obrador insistió con sus seguidores que no caigan en la trampa de responder a esas protestas, "porque se hace más grande el escándalo, la bulla".

GC