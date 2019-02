López Obrador pide a gabinete austeridad y evitar burocratización

En una reunión privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete legal y ampliado que cumplan con la austeridad y eviten la burocratización en las dependencias para que haya eficacia en el gobierno.

En el encuentro con sus funcionarios en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República también revisó el avance de la labor de los súperdelegados en los estados del país, así como los 25 programas prioritarios, los 67 programas del gobierno federal y el censo del bienestar.

De acuerdo con el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuervas, el jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado a su gabinete legal y ampliado a que se cumplan con los criterios de austeridad, evitar la burocratización y cualquier situación que impida el funcionamiento eficaz del gobierno.

"Es ir tomando el pulso de cómo van los 25 programas prioritarios y los 67 programas del gobierno federal y en general cuáles son los criterios con los cuáles se debe operar los delegados, los programas federales, cómo va el censo, en fin, cómo se va avanzando", dijo.

El mandatario nacional puntualizó cuáles son las reglas a cumplir en materia de austeridad y cómo deben funcionar los delegados sin tropezar con la autonomía de los estados.

En cuanto al censo del bienestar para los programas sociales -el cual podría estar listo a finales de este mes-, los estados del norte del país son donde hay más dispersión poblacional y donde es más difícil el traslado por las distancias, mientras que en los estados del sureste son los que van más avanzados en programas sociales.

"Estamos ante padrones que no sirven como el de Prospera, Sedesol, incluso Hacienda no tiene la base de datos de los programas de las administraciones pasadas, por lo cual no se sabe en muchos casos como en el IMSS que no tiene una base única de padrón, no hay manera de contrastar en estos momentos y estamos haciendo un padrón de cero porque hay a quienes se les da dinero pero no sabemos quiénes son, lo mismo con la nómina de los maestros", expuso.

Aunque el tema de la seguridad del presidente no se tocó en la reunión, el vocero presidencial afirmó que el diseño de la seguridad del titular del Ejecutivo Federal es profesional y "está de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en lo que debe de ser la protección a un mandatario".

Al respecto, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, detalló que López Obrador les pidió seguir reforzando la espina dorsal del gobierno, que es la austeridad y hacer sólo los gastos necesarios.

