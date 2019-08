López Obrador no acudirá a congreso de Morena; enviará carta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la elección de la nueva dirigencia nacional de Morena debe estar alejada de manipulación, acarreos, fraudes, reparto de despensas, sectarismos, amiguismo, para que se elija a su sucesor en libertad.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario dijo que se acabó eso del "líder moral o el primer militante" del partido.

Al ser cuestionado si asistirá al Congreso Nacional de Morena que se celebrará a finales de noviembre, López Obrador dijo que no acudiría, sino que enviaría una carta con sus recomendaciones y lo que deben de cuidar dentro de ese instituto político.

"¿Es la elección?, no (iré) mejor voy a mandar a una carta antes, porque si voy el día de la elección ya no tiene caso. Voy a expresar mi sentimiento de lo que se tiene que cuidar en Morena, es decir, como se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo, a la politiquería".

Señaló que el objetivo es no buscar el poder por el poder, ni la ambición por el dinero, sino el servir al pueblo.

"Desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes para que decidan y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida porque se van a llevar sorpresas", dijo.

El Consejo Nacional de Morena cambió la fecha de su Congreso Nacional, en el que elegirá a su nuevo dirigente, para que pudiera asistir el Presidente López Obrador; el CEN aprobó pasar la fecha del miércoles 20 de noviembre al fin de semana del 23 y 24 de noviembre próximo, en fin de semana cuando al Mandatario realiza sus giras de trabajo.

GC