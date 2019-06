López Obrador niega que mudanza a Palacio restrinja espacios a visitantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su mudanza al departamento en Palacio Nacional signifique que se restrinja la entrada a visitantes a algunos lugares del espacio.

En conferencia de prensa explicó que, si bien ahora algunas zonas ya no pueden ser visitadas, se debe a que van a cuidar que no haya un desgaste de sitios como las escaleras que llevan a los murales de Diego Rivera.

"No se va a limitar a nadie la entrada, lo mismo la visita a Palacio, me rio porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio, no, nada de eso", dijo.

Detalló que el Palacio Nacional estaba abandonado porque no les importaba y no estaba abierto al público en su totalidad.

La mudanza comenzará cuando su hijo menor concluya la primaria, y una de las razones por las cuales se va a mudar es que por la tarde hace más de una hora a su casa en Tlalpan.

"No mando a limpiar las calles", expresó.

GC