López Obrador minimiza amenazas desde redes "hackeadas" de gobiernos estatales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las amenazas en su contra que se registraron desde cuentas oficiales de Twitter de gobiernos estatales como Jalisco y Quintana Roo que fueron "hackeadas" el fin de semana.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario sostuvo que es un ser humano con miedos, pero no es cobarde.

"Las amenazas son parte de las responsabilidades que tenemos. Tengo mi conciencia tranquila no soy cobarde. Soy un ser humano, que he dicho que tiene miedos, pero no soy cobarde, pero no voy a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, para transformar al país", enfatizó.

López Obrador lanzó un llamado a la no violencia y calificó las amenazas como una estrategia universal y mundial se aplica en todos lados.

"Es lo que me dicen. Yo continúo recorriendo el país ahora estuvimos el fin de semana en Oaxaca", dijo.

OA