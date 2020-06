López Obrador manda condolencias a víctimas de sismo y familiares de militares

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de los seis militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ayer jueves tuvieron un accidente en Tijuana, Baja California, así como a los familiares de personas que perdieron la vida por el sismo del pasado martes de magnitud 7.5.

"Expresar mi pésame a familiares de militares que perdieron la vida en Tijuana, en este accidente muy lamentable y desear que los que están heridos salgan adelante, que se salven. Están siendo atendidos. El secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) desde ayer está personalmente atendiendo este asunto".

La mañana de ayer jueves seis soldados del Ejército Mexicano fallecieron tras sufrir un accidente vehicular en Tijuana. De acuerdo con la Guardia Nacional, en el accidente hubo además otros cuatro heridos de gravedad.

"También enviar mi abrazo a los que perdieron la vida por el terremoto, por el sismo, en Oaxaca en la costa, Huatulco, en esa región en los pueblos de Ozolotepec, conozco todos eso pueblos, los tengo aquí en la cabeza, en mi memoria y también en mi corazón".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también se solidarizó con los deudos de personas que murieron en el enfrentamiento en San Mateo del Mar, Oaxaca, y lamentó que estos fallecimientos sean por "el pueblo enfrentando al pueblo".

"Quiero aprovechar para enviar mi pésame a los familiares de los que fueron asesinados, que fallecieron en los enfrentamiento en Oaxaca, en San Mateo del mar, me dolió mucho porque es un enfrentamiento entre las mismas comunidades, es el pueblo enfrentando al pueblo, de por si no quiera yo que hubiera violencia, ninguna víctima de la violencia, eso me dolió y como no había podido hacerlo, porque vinieron otros acontecimientos, me quedé con eso".

En compañía del gobernador Silvano Aureoles y por su gabinete de seguridad, el Mandatario también mandó sus condolencias a los familiares de las personas que están perdiendo la vida debido a la pandemia del COVID-19.

"Mandarles un abrazo y también y lo tenemos que hacer todos los días nuestros apoyo, nuestra solidaridad, las condolencias a familiares de loa que están perdiendo la vida por la pandemia, porque no podemos acostumbrarnos a la tragedia y nada más dar cifras, datos (porque) se trata de vidas humanas y de mucho dolor", agregó.

