López Obrador llama a INE "alcahuete" y a consejeros "cínicos"

En su cuarto día de gira por Tabasco, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, calificó al Instituto Nacional Electoral (INE) de "alcahuete" y llamó a sus integrantes unos "cínicos" porque dijo, a él si lo fiscalizan, pero no hacen lo mismo con otros gastos que ha hecho el PRI para cometer fraude electoral.

"Soy del país del chocolate, primer día de Cortés y última noche de Cuauhtémoc". Y mis paisanos saben que los mexicanos juntos haremos historia. pic.twitter.com/RWgMwaOKQJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 27 de diciembre de 2017

Entrevistado al termino de un mitin en el municipio de Centla, Tabasco, López Obrador aseguró que el organismo electoral se ha hecho "de la vista gorda" en varios temas como fue el uso de recursos irregulares en la elección del Estado de México o en el dinero enviado por funcionarios federales al estado de Chihuahua para apoyar campañas del tricolor.

"El INE con todo respeto, son unos alcahuetes porque se han hecho de la vista gorda con todo el dinero que han utilizado los de la mafia del poder para hacer fraude electoral".

"Se hicieron de la vista gorda en el caso en el dinero que se utilizó en la campaña en el Estado de México para imponer a (Alfredo) Del Mazo, y ahora se hacen de la vista gorda en el dinero que autorizó (Luis) Videgaray con la complicidad de (José Antonio) Meade para enviar a chihuahua fondos que serían luego utilizados en las campañas del PRI", refirió.

El tabasqueño quien arrancó una gira de proselitismo el pasado 24 de diciembre, señaló: "No ven nada de eso, nada más andan pendientes de nosotros, son muy cínicos, la verdad, con todo respeto. Que si gaste 600 mil pesos en no sé cuántos actos, nosotros actuamos siempre con transparencia, con legalidad, no vamos a ocultar nada, pero nada se están fijando en nosotros".

Acusó al presidente del INE, Lorenzo Córdoba y demás consejeros generales de ser "cínicos", afirmando que Morena siempre ha actuado con transparencia, con legalidad, ya que no son corruptos.

"Nuño y todo ese grupo de niños ñoños no hacen más que cuestionarnos a nosotros", apuntó.

López Obrador advirtió que para abril o mayo del 2018, todos los candidatos presidenciables incluso los independientes, se unirán en su contra con el supuesto de que es un peligro para México, afirmando que utilizaran todas las estrategias para evitar que gane la Presidencia de la República.

"Primero, están viendo quien ocupa el segundo lugar, hay competencia entre Anaya y Meade, y luego van a decidir los de la mafia a quien apoyar y van a buscar unirlos en contra nuestra, para abril o para mayo, los cuatro se van a unir en contra de nosotros", refirió.

"En el supuesto de que soy un peligro para México tienen que unirse todos para que yo no sea el próximo presidente, van a cerrar filas en contra de nosotros, pero no van a lograr ese propósito, porque la gente está a favor de un cambio verdadero", concluyó.

SA