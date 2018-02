López Obrador, intolerante con la prensa libre: Ochoa Reza

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, afirmó que a México no le conviene una persona como Andrés Manuel López Obrador, que desacredita el periodismo libre y ataca a los periodistas e intelectuales "sólo porque piensan distinto a él".

"Tiene como parámetro convertir a México en Venezuela"

"En un país de país de libertades, democrático, no podemos tener una persona como López, que tiene como parámetro convertir a México en Venezuela; eso no le conviene a nuestro país, no le conviene tener a una persona que es intolerante ante la prensa libre", manifestó en entrevista en La Red de Radio Red.

Refirió que en estos días, el precandidato de Morena ha decidido atacar a periodistas e intelectuales del país "por el simple hecho de que piensan distinto a él; los fustiga porque "sigue siendo el mismo de siempre".

"Se ofende si algún periodista hace su trabajo y hace cuestionamientos propios de una democracia; está constantemente desacreditando a los medios de comunicación que simplemente hacen su trabajo" en un país de libertades, expresó.

"Se ofende si algún periodista hace su trabajo"

El dirigente priista aseguró que previo al cierre de las precampañas, el aspirante tricolor a la candidatura a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, estará en diversos estados "escuchando a la gente, hablando con los medios de comunicación y dando a conocer sus propuestas", pues continúa un proceso electoral muy amplio.

Dijo que seguirán construyendo el mejor escenario para la competencia democrática, donde los mexicanos elegirán entre dos caminos: "un camino de propuestas y de preparación, como el que encabeza José Antonio Meade, y otro de locuras, como el que encabeza López, que propone liberar a los delincuentes de las cárceles y a los narcotraficantes y ponerlos en la calle".

Tras afirmar que avanzan en las preferencias de los encuestados, reiteró la propuesta de Meade Kuribreña de aplicar la ley con firmeza para que las nuevas generaciones estén alejadas del crimen, mejorar los empleos y generar riqueza que se distribuya de una manera más equitativa.

