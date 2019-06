López Obrador ha estado "un poco flojito" ante Trump, afirma "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado "un poco flojito" en su postura ante las amenazas de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar aranceles de 5% a todas las importaciones provenientes de México, a partir del 10 de junio hasta llegar a 25%, como represalia por lo que considera un insuficiente esfuerzo para detener la migración.

Según "El Bronco", López Obrador "debe ser más duro sin ser grosero" frente al mandatario estadounidense, y hablarle de tú a tú. Sugirió que le eche una llamada telefónica para que le diga "eh, qué pasó, cuál es el problema".

Consideró que si Trump cumple su amenaza de cobrar aranceles, le hará más daño a la población de Estados Unidos, porque a ellos les gusta consumir los productos de calidad que exporta México.

Señaló que tal vez andaba enojado cuando hizo su advertencia, y tal lo único que busca es tratar de ganar su reelección, por lo cual le pidió reflexionar y no provocar una mala relación con los mexicanos que hemos sido buenos vecinos, y tampoco echarse en contra a los mexicoamericanos que votan allá y no ven bien esta postura.

"El Bronco" expresó que México ha hecho lo que puede en el tema migratorio, para resolver un problema que no es suyo sino de Estados Unidos, porque los migrantes buscan llegar allá, no quedarse aquí. Por eso consideró que si no quieren que entren a su territorio, deberían ayudar a que esa gente tenga empleo de este lado, pues de lo contrario "a dónde los mandamos o cómo los páramos".

Rodríguez Calderón declaró lo anterior durante una gira por el municipio de Anáhuac, único de Nuevo León que tiene límites con Estados Unidos, donde se localiza el puente Colombia. Acudió a inaugurar las oficinas de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront).

El mandatario estatal anunció la construcción de la carretera La Gloria-Colombia, un proyecto que se tiene previsto desde hace varios años, pero no se ha podido concretar por falta de recursos, la cual implicaría una inversión de tres mil millones de pesos.

"El Bronco" comentó que con esta obra se daría paso a establecer una gran ciudad fronteriza en el norte de Nuevo León, que permitiría atraer más inversión extranjera y potenciar el desarrollo de la región desde el municipio de Anáhuac.

Explicó que en unos días presentará al Congreso local un esquema para financiar el proyecto, para lo cual ya cuenta con el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. "La idea es anunciar el inicio del proyecto tan anhelado, de la construcción de la carretera La Gloria - Colombia que se ha tenido en el norte del Estado", señaló Rodríguez Calderón.

Al respecto comentó que este martes tiene una cita en la Unidad de Inversiones Federal, para hablar sobre el proyecto que cuenta con el apoyo del Presidente López Obrador, quien asimismo lo instruyó para que con el mismo propósito, se reúna con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Insistió en que la carretera La Gloria-Colombia, al servir como detonante de una nueva ciudad fronteriza en el norte de Nuevo León, que atraiga inversión y permita la generación de empleos, sería una opción para evitar la migración hacia Estados Unidos. "Esa es una opción que México le puede dar al presidente (Donald) Trump, pero tiene que apolingarse" (apoyar económicamente).

OA