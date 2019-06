México va por reducción de migración

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que el Gobierno mexicano logrará la reducción del flujo migratorio exigida por Estados Unidos (EU) en un plazo de 45 días, fijado por el presidente Donald Trump en el acuerdo migratorio que se concretó el pasado viernes en Washington.

“El acuerdo es importante para México porque tenemos posibilidades de demostrar que tenemos razón. Antes del viernes era posible porque el acuerdo era ser tercer país seguro o los aranceles”, dijo Ebrard.

Dijo que en lugar de aceptar la posición de ser un tercer país seguro se logró un acuerdo de 45 días para que México refleje los resultados de las acciones en migración.

Ebrard explicó que por ahora el Gobierno mexicano está concentrado en las acciones y lograr resultados, “y si después de los 45 días debemos ir a negociar, lo haremos sobre temas migratorios, pero no sobre aranceles”.

Señaló que si las medidas mexicanas no funcionan, ambos gobiernos se sentarán a negociar y que la opción de que México sea un tercer país seguro estaría en la mesa.

Dijo que no acordaron con el Gobierno de EU una cifra precisa en la disminución del flujo migratorio porque “el asunto es que haya una reducción cada mes; no se quiso fijar una cifra porque sería contraproducente”.

Dijo que esa regulación se dará porque se incrementará la seguridad en la frontera Sur donde desde ayer se despliegan cerca de seis mil agentes de la recién creada Guardia Nacional, y se aplicarán otros programas.

Pidió no adelantarse a los hechos y no entrar al terreno del día 46. “No queremos llegar a ese día, pero si hay reducción tendremos razón y si no, nuestro argumento se debilitará”.

El titular de la SRE consideró “bastante inusual” que se dé a conocer a los medios un informe pormenorizado y más sobre una negociación que está en curso, pero lo hizo para demostrar que no hay nada oculto “y por la razón de que haya absoluta transparencia”.

Edificarán en Chiapas tres instalaciones para la Guardia

El Congreso de Chiapas aprobó la desincorporación de dos terrenos y una fracción de otro para edificar el cuartel general, la coordinación regional y las instalaciones de la compañía de la Guardia Nacional en el Estado.

En una sesión ordinaria, la Legislatura de la Entidad aprobó la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo estatal la desincorporación —vía donación— del patrimonio estatal sobre una fracción de terreno del predio denominado “El Cairo”, ubicado en el municipio de Pichucalco, Chiapas.

NOTIMEX

Van nueve mil MDP a estados fronterizos

El Gobierno federal aumentará de cinco mil a nueve mil millones de pesos (MDP) la bolsa general para los estados de la frontera Norte del país, con la finalidad de enfrentar el fenómeno migratorio, informó el gobernador de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez.

Dijo que el anuncio oficial lo dará el Presidente Andrés Manuel López Obrador o la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa.

Tras una reunión con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en Palacio Nacional, el gobernador queretano detalló que hay una ampliación del presupuesto para todos los compromisos en los estados fronterizos.

“Sólo la bolsa global de cinco mil a nueve mil millones de pesos. Hasta ahora, pero las cifras oficinas las dará el Presidente y Hacienda”, indicó.

SUN