López Obrador, en desacuerdo con impuestos a refrescos, cigarros y alcohol

Al manifestar que está en contra de aumentar impuestos en términos reales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está en desacuerdo con la propuesta de la bancada de Morena en el Senado de gravar refrescos, cigarros y alcohol para evitar su consumo, pues aseguró que no se puede "traficar con la salud del pueblo".

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal señaló que es obligación del Gobierno federal realizar campañas de orientación nutricional donde se informe de los riesgos en consumir alimentos chatarra, los cuales contienen altas cantidades de azúcar, sal y químicos.

"Creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales, se va a aumentar lo que es inflación, pero no en términos reales".

"En el caso de los refrescos y productos industrializados, refrescos, cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, tabaquismo, contra los alimentos chatarra. No estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no es 'dame y así ya puedes vender tus productos'", dijo.

Y el Mandatario agregó: "El gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, que se oriente a la gente de no consumir productos chatarra, con excesos de azúcar, sal, químicos, nosotros tenemos esa campaña y va a ir a fondo. Eso afecta la salud, sobre todo en el caso de los niños".

Ayer martes, la bancada de Morena en el Senado de la República presentó una propuesta de impuesto sobre la venta de alimentos ultraprocesados, de bajo valor nutrimental, así como de bebidas azucaradas, conocidos popularmente como "comida chatarra".

La iniciativa publicada ayer en la Gaceta del Senado precisa que el impuesto para el refresco pasaría de 1.2 pesos a 5 pesos por litro, lo cual equivale a un aumento del 400%; mientras que el impuesto a alimentos no básicos, con una densidad calórica de 200 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, tendrían un aumento del 8% actual al 25%.

OF