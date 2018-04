López Obrador, el "espanta inversiones": Ricardo Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que su adversario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, es el "espanta inversiones", pues dijo que con su actitud provoca que los inversionistas se vayan, la economía no crezca, ni haya empleos.

El panista reiteró su beneplácito en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero con una reorientación que evite la corrupción, más no cancelarlo de manera "absurda", como lo dice López Obrador.

"Cuando yo sea Presidente voy a auditar a fondo todos y cada uno de los contratos, pero vamos a seguir adelante con la construcción. Cualquier irregularidad, conflicto de intereses o acto de corrupción va ser castigado con todo el peso de la ley, y voy a continuar está obra con los más altos estándares de calidad y transparencia", afirmó.

Anaya Cortés aseguró que 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado, que una dádiva o despensa, "la gente quiere un empleo bien pagado, oportunidades trabajo bien remunerado" y la manera en que crezca la economía es generando inversiones.

En conferencia de prensa, añadió que en caso de que haya casos de corrupción se deben sancionar y "ser implacables" con ésta, sobre todo cuando este sexenio de distinguió por diversos actos de corrupción, sobre todo cuando se habla de obra pública e Infraestructura.

"Este tipo de actitudes de López Obrador, por supuesto que ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país". La actitud de López Obrador frente al tema del Nuevo Aeropuerto, lo muestra de cuerpo entero, como un político retrógrada que se opone a la inversión, que no confía en los empresarios", sostuvo.

Sobre que el tabasqueño usó una avioneta privada en San Luis Colorado, Sonora, en su gira proselitista, Anaya expresó las imágenes muestran las "incongruencias y mentiras" de López Obrador, "no qué no, viajaba en aviones privados, no que solamente viajaba en avión comercial, son puras mentiras, es una farsa y en los próximos días va ir quedando cada vez más claro de cara a todos los mexicanos", apuntó.

El abanderado presidencial dijo que hasta ahora él no ha sostenido un acercamiento con el ex presidente Vicente Fox, aunque en su equipo hay ex colaboradores cercanos a éste, "nada que no sea público".

GC