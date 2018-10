López Obrador dice que frenará el "fracking" como método para explotar petróleo

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que frenará el "fracking" como método para explorar petróleo y gas en todo el país.

"No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar el petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas; eso no se va a aplicar", expresó.

Tras una reunión con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, explicó también que llevará tiempo la descentralización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia esta entidad. Pero quedará concluido antes de que termine la administración de Carreras en el 2021.

Asimismo, reconoció en el mandatario estatal "su don para conciliar" y el trato con respeto.

CE