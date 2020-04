López Obrador decidirá con funcionarios las 10 subsecretarías eliminadas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en coordinación con los secretarios de su Gabinete, decidirá cuáles serán las 10 subsecretarías que se eliminarán como parte de su plan para hacer frente a la crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus y a la caída en los precios del petróleo.

"Se van a ir dando a conocer poco a poco porque quiero hablar con los secretarios, porque ellos me van a hacer las propuestas, y a partir de la observación que me hagan, voy a decidir por esas 10 subsecretarias".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que se tiene que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad.

"Ahora lo más importante es atender a la gente, el pueblo manda, todo el gobierno tiene que estar dedicado a conseguir la felicidad del pueblo"

Señaló que su gobierno ya no puede haber sueldos de 600 mil pesos y ahora la estructura administrativa tiene que ser más eficiente y no monumental, no faraónica, para que no cueste, para que así el presupuesto se destine más a la gente.

El Gobierno de México publicó el jueves en el Diario Oficial de la Federación el plan de austeridad para enfrentar la crisis de COVID-19, que estará vigente todo el 2020.

Dicho plan prevé bajas "voluntarias" de sueldo de los altos funcionarios públicos y ahorros para aumentar el presupuesto del país en 622 mil 556 millones de pesos.

López Obrador propuso la aplicación urgente de medidas ante "la crisis mundial del modelo neoliberal".

La primera estipula que ningún trabajador será despedido, aunque tampoco habrá aumento de personal, y que se reducirán el salario "de forma voluntaria" los altos funcionarios a partir del nivel de subdirector.

Además, no se ejercerá el 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales, y materiales y suministros.

López Obrador informó sobre la cancelación de 10 subsecretarías de Estado, sin precisar cuáles, pero garantizó su rango e ingresos a quienes dejen estos cargos.

GC