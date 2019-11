López Obrador critica a políticos mexicanos que hablaron sobre elección en EU

Al refrendar que su gobierno no opinará las elecciones en Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en el sexenio pasado legisladores -incluso de oposición- usaron camisetas para manifestar su apoyo a entonces la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

"Ahora hay un proceso interno en Estados Unidos, no opinamos, no nos corresponde. ¿Qué hicieron cuando las elecciones en Estados Unidos en México? Muchos se metieron a opinar, en el Congreso me acuerdo que se pusieron hasta camisetas de uno de los candidatos de Estados Unidos".

En noviembre de 2016 los entonces senadores del PRD Dolores Padierna y Zoé Robledo, junto Mariana Gómez del Campo (PAN) e Hilda Flores (PRI) usaron en el Pleno de la Cámara Alta camisetas azules con el mensaje: "Hillary for President 2016".

El Presidente López Obrador incuso fustigó –sin mencionar su nombre- que el entonces gobernador del Banco de México Agustín Carstens una semana antes del proceso electoral en Estados Unidos declaró que si ganaba el entonces aspirante republicano Donald Trump "sería como un huracán fase 5 que iba a arrasar con nuestra economía".

El Presidente dijo que trae a la memoria todo para que no olvidemos.

OA