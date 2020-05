López Obrador comparte ensayo sobre política económica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de acuerdo con su nuevo modelo económico, basado en la felicidad del pueblo y dejar la medición de PIB, este tiene que ir acompañado de la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar.

"El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, tiene que ir acompañado de la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar"

Por medio de un video desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer el ensayo, con el cual fundamenta su proyecto alternativo "ante la decadencia, la crisis y el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo".

"Ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo no se puede repetir que no hay de otra, nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo distinto y es lo que estamos presentando, tiene como eje dejar de ver la economía sólo en función del crecimiento económico, no estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del PIB, no".

"El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, tiene que ir acompañado de la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar. Esto es lo que explicó en este ensayo", refirió.

El Presidente dijo que en su en su ensayo explica a todos los sectores cómo se saldrá delante de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, a través de desplegar recursos a los que menos tienen y con la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Una falla del modelo neoliberal que está derrumbándose es que se aplicó como receta para todo el mundo, no se tomaron en cuenta las realidades de cada país"

"Si hay más dinero hay más apoyos abajo, si se dispersan recursos en la base se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y comercio, y se favorece a los sectores de más ingresos (…) Aquí hablo también cómo ya con el T-MEC que va a entrar en vigor el 1 de junio se va a reactivar la economía va a llegar más inversión extranjera", dijo.

Señaló que no son ocurrencias, sino que el ensayo es producto de una reflexión y de la experiencia, recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo.

"Una falla del modelo neoliberal que está derrumbándose, que está en crisis, es que se aplicó como receta para todo el mundo, no se tomaron en cuenta las realidades de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo, sino fue a tabla rasa, eso ya no puede suceder, cada país debe tener su plan de desarrollo, de acuerdo a sus necesidades", declaró.

Aseguró que durante la aplicación del modelo neoliberal en México no se tomaba en cuenta la gran corrupción que prevalecía, el derroche, los lujos, la ostentación que se llevaba a cabo desde el mismo gobierno, los aviones de lujo, la parafernalia, lo excéntrico lo que no debe hacer un gobierno republicano y austero.

JM