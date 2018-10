López Obrador carece de propuesta sólida en seguridad pública: Damián Zepeda

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Damián Zepeda, afirmó que el problema del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es que carece de una propuesta sólida en materia de seguridad pública y por eso sólo declara sobre temas aislados.

"Está declarando ocurrencias un día sí y un día no, y no hay una consistencia, no hay una política pública que se ponga en la mesa"

"El problema del presidente electo es que solo declara sobre temas aislados y no tiene una visión clara de cómo abordar los problemas que más urge resolver en el país, como es el tema de la seguridad pública".

"Es preocupante que no diga con claridad cuál es su política, sus propuestas concretas. Esperamos que cuando por fin esté gobernando acaben ya las declaraciones de ocurrencias", sentenció.

Sobre la propuesta del presidente electo de reclutar a 50 mil jóvenes para que se integren a las Fuerzas Armadas, Zepeda Vidales señaló que esta declaración contradice sus propuestas de campaña, en la que se comprometió a fortalecer a las policías civiles, más allá del tema del Ejército y la Marina.

Damián Zepeda hizo un llamado a que haya claridad sobre la política de seguridad que implementará el próximo gobierno y, particularmente, un planteamiento serio para la coordinación y el trato que se le debe dar a las Fuerzas Armadas, que sin estar diseñadas para ello, han hecho un gran esfuerzo para dar seguridad a las personas y superar las insuficiencias que presentan las policías en muchas regiones del país.

