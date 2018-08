López Obrador anuncia que buscará reunión con Ricardo Anaya

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que procurará un encuentro con el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, tal como lo hizo con el priista José Antonio Meade, y solo espera el momento "porque tenemos bastante actividad".



Refirió que no ha restablecido comunicación con Anaya luego que éste le habló la noche del 1 de julio "le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar; estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos, entonces voy a proceder".



Entrevistado vía telefónica en una estación de radio local, añadió que en este momento adelanta el trabajo para que el próximo 1 de diciembre, cuando rendirá protesta, tenga ya proyectos terminados "e inicie el trabajo. ¡Manos a las obras! Porque van a ser bastantes acciones".



Expuso que prefirió, en vez de celebrar el triunfo y viajar al extranjero, no perder el tiempo y llegar al arranque del gobierno con programa y proyectos específicos.



"Perderíamos el impulso que es muy importante en estos casos; entonces, sí estoy consciente de que es un desgaste empezar ya a tomar algunas decisiones pero ya lo valoré y creo que es lo mejor, hay que adelantarnos, ganarle tiempo al tiempo".



Al respecto, comentó que ya se avanzó en el anteproyecto del Tren Maya, pues se aprovechará la infraestructura del tren del Sureste que no fue concesionado y se mantiene como patrimonio de la nación.





Por ello se tienen los trazos y se usarán los derechos de vía carreteros y en eso se ha ocupado este tiempo "ya sabemos que son mil 500 kilómetros que vamos a comunicar Tabasco-Chiapas, Campeche-Yucatán-Quintana Roo, para dar a conocer al mundo y se van a facilitar mucho los viajes para turistas, a las zonas arqueológicas de la gran cultura maya".



Añadió que se estima una inversión entre 120 mil y 150 mil millones de pesos entre participación pública y del sector privado, con lo cual tiene resuelto de dónde se obtendrán los recursos públicos.



Comentó que hay un impuesto que se cobra al turismo y llega a unos ocho mil millones de pesos al año, por lo cual en seis años se obtendrán alrededor de 50 mil millones de pesos.



"Entonces se están acomodando las cosas, ahí va el proyecto, ese es un extraordinario proyecto, es también reivindicar al sureste; yo lo dije y creo que la gente en todo el país lo sabe, lo acepta, de que el sureste se quedó muy rezagado en los últimos tiempos y ahora tenemos que apoyar la región", puntualizó.



Sin embargo, resaltó que también se apoyará al Istmo y a la frontera norte del país en un plan especial porque será zona libre todo el norte.

LS