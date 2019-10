López Obrador anuncia llegada de "Sembrando Vida" a cuna de "El Chapo"

En la tierra donde nació Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la llegada del programa "Sembrando Vida" a este estado donde detalló que en el estado se iniciará con 25 mil hectáreas que beneficiará a 10 mil campesinos que tendrán empleo permanente.

"Vamos a empezar en el norte de Sinaloa, en Badiraguato, en la zona de la sierra, ya vamos a empezar a trabajar en el programa Sembrando Vida"

Al visitar el Hospital Rural de Villa Unión, y como lo había anunciado el martes pasado, el titular del Ejecutivo federal detalló que este programa -uno de los emblemáticos de su gobierno- iniciará en Badiraguato, comunidad donde nació "El Chapo" Guzmán.

"Vamos a empezar en el norte de Sinaloa, en Badiraguato, en la zona de la sierra, ya vamos a empezar a trabajar en el programa Sembrando Vida, vamos a sembrar árboles maderables y frutales en el estado. Vamos a empezar con 25 mil hectáreas, ¿saben cuántos empleos vamos a crear con 25 mil hectáreas? 10 mil empleos, no temporales, (sino) permanentes. Se va a pagar el jornal a los campesinos para que cultiven su parcela".

Acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, López Obrador manifestó que el objetivo de este programa busca que los campesinos, sobre todo los jóvenes, recalcó, no abandonen sus comunidades, "lo que queremos es que la migración sea opcional, no forzada. El que se quiera ir que se vaya por gusto, no por necesidad, queremos que haya trabajo en el campo".

Personal médico escucha al Presidente López Obrador durante su discurso. NTX/Q. Blanco

El Presidente lamentó que en sexenios anteriores se haya olvidado a los jóvenes, "a quienes sólo les decían deforma discriminada "ninis" (es decir) ni estudian ni trabajan, como si fuera su culpa".

Aseguró que "da tristeza que los que pierden la vida por enfrentamientos son jóvenes, las cárceles llenas de jóvenes, (pero) nunca más vamos a abandonar a los jóvenes, nunca más se va a dar la espalda a los jóvenes".

"Imagínense lo inhumano, cuando se toma el camino de la delincuencia, (donde) se les ametralla, se les masacra", agregó.

Indicó que su gobierno implementa políticas para que los jóvenes tengan alternativas y afirmó que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, "y estoy seguro que si hay trabajo y se atiende a los más jóvenes vamos a garantizar la seguridad, vamos a bajar la inseguridad".

Al tomar la palabra, el gobernador agradeció la visita del Ejecutivo federal al manifestar que con su programa de regularizar a nivel nacional a trabajadores del IMSS que no están basificados, y que alrededor de 200 empleados del organismo en ese estado podrán tener certeza laboral.

"Es un tema de justicia ayudar a los trabajadores que laboran en el sector de salud, en Sinaloa son alrededor de dos mil personas que no tienen la certeza jurídica y sabemos que esto será poco a poco. Es un sector que se dejó de atender, pero que usted ha hecho el compromiso de ir ayudando a estas familias, de darles esa seguridad laboral".

Aseguró que su gobierno avanza en la construcción del nuevo Hospital General de Sinaloa, del Hospital Pediátrico, "y que ya arrancamos la construcción del Centro de Salud de Sinaloa, que es el más viejo, y el cual usted nos dio su respaldo que quedará como nuevo. Será un antes y un después del servicio de salud público a quien más lo necesita".

Apuntó que estas nuevos centros de salud no son "elefantes blancos", sino que la construcción de estas instalaciones médicas responden a la demanda real que hay dentro de la población de esta entidad.

Agradeció a López Obrador que este viernes haya regresado a Sinaloa en el arranque de la Liga Mexicana del Pacifico, y que este sea en el estadio de Guasave, al que calificó como "moderno para ocho mil personas, y que está validado por autoridades de las Grandes Ligas, y que se construyó en 13 semanas".

JM