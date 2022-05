López Obrador amaga con exhibir a incumplidos en plan contra inflación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con exhibir en la “mañanera” a las cadenas comerciales si incumplen con el Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC) que tiene como objetivo estabilizar el precio de 24 productos de la canasta básica.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal confió en que todos cumplan, por lo que les agradeció a las empresas y cadenas comerciales que se sumaron de manera voluntaria al plan antiinflacionario el pasado 4 de mayo.

En el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, acompañado por el gobernador, Miguel Barbosa (Morena), el Presidente puso en marcha la campaña nacional para incrementar la producción de alimentos básicos destinados al autoconsumo en la región Centro-Sur. Ahí expresó que pidió a cadenas como Walmart, que estará en el programa, “para que no se abuse en los precios de alimentos, Soriana, y Chedraui, ya no les voy a seguir haciendo publicidad, pero muchas gracias porque tomaron este acuerdo”.

“Además todos los lunes vamos a estar viendo quién es quién en los precios, si no cumplen, en la mañanera los vamos a denunciar, pero si van a cumplir, un aplauso para ellos”.

López Obrador llamó a aplicarse a los agrónomos, técnicos y extensionistas, los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, porque el reto es enfrentar la inflación provocada por el conflicto internacional de la guerra de Rusia contra Ucrania.

El Mandatario confió en que la naturaleza y el creador ayuden en su plan para “dar de comer a quienes nos dan de comer”. “Yo espero que la naturaleza y el creador nos ayuden para que no falte el agua, y que sea un buen año para la producción de alimentos”, dijo.

Defiende cuidado del medio ambiente

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el cuidado del medio ambiente su Gobierno no es “hipócrita” y no hay doble discurso.

“Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, de esos que andan promoviendo el que hay que enfrentar el cambio climático y que ya no hay que seguir utilizando recursos como el petróleo, sin embargo cada vez están produciendo más, esa hipocresía no, nosotros con hechos estamos demostrando que cuidamos el medio ambiente”.

El mandatario destacó que en la política energética de su administración se estableció que la extracción de petróleo será de manera racional.

“No es que no haya petróleo, hemos invertido en la exploración y tenemos para sacar el doble de petróleo, pero no vamos a actuar de esa manera, gastándonos la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos”.

EL DATO

“Luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que “luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza, es garantizar de que el ingreso rinda más, fortalecer el poder de compra de nuestro pueblo, para eso es la lucha contra la inflación”.