López Obrador afirma que su gobierno no usará fuerza del Estado para reprimir

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana los hechos represivos del "Halconazo" del 10 de junio de 1971 donde aseguró que bajo su gobierno no se usará a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a estudiantes o a cualquier sector de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se debe actuar con mucha prudencia y no actuar con afanes autoritarios puesto que lejos de resolver problemas se complican.

"El día de hoy vamos a recordar la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos, y que nunca jamás se reprima en México. No a la represión ni a estudiantes, ni a ningún ciudadano".

"No a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, no a las masacres, no a la violencia. El que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre, que no se utilice al Estado a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir al pueblo, y actuar con mucha prudencia siempre. No sacar los afanes autoritarios, eso no resuelve los problemas, al contrario los complica", dijo.

GC