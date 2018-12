López Obrador abre la puerta a la muerte asistida en sector salud

Al firmar un acuerdo con ocho estados del sureste para comenzar con la federalización del sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta para que se lleve a la práctica el bien morir o la muerte asistida en dicho sector.

"Cómo el tema de desahuciar cuando se llega a una realidad triste de que no hay opciones, no hay alternativas, no es decir 'a ver ya llevénse al paciente a su casa', por qué no implementamos algo para el bien morir, por qué no la asistencia. Todo eso no está considerado en la atención a la salud, entonces son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos", declaró.

El convenio para iniciar la unificación del sector salud en poder del Gobierno Federal, y con el cual habrá 25 mil millones de pesos adicionales para los estados, fue signado por los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo; de Oaxaca, Alejandro Murat; Veracruz, Cuitláhuac García; Tabasco, Arturo Núñez; Chiapas, Rutilio Escandón; Campeche, Alejandro Moreno; Yucatan, Mauricio Vila y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

El plan de salud federal echa abajo al seguro popular y acaba con la decentralización del sector que data de la década de 1980, además de que borra el término de cuadro básico de medicamentos.

"Proponemos federalizar todo el sistema de salud, es decir que sea una sola instancia, el gobierno de la República el que se encargue de la atención médica del sistema de salud, que no esté fraccionado como ahora, porque existe el IMSS, ISSSTE", indicó.

Asimismo, López Obrador se comprometió a que este nuevo plan incluye la basificación paulatina de unos 80 mil trabajadores de dicho sector que solo laboran por contrato o por honorarios.

"Hay trabajadores de la salud que llevan 20 años trabajando por contrato, por honorarios, entonces necesitamos ya enfrentar está irregularidad. Estamos hablando de alrededor de 80 mil trabajadores, claro no lo podemos hacer de la noche a la mañana pero en el acuerdo definitivo hay que establecer el compromiso que de manera paulatina tenemos que ir basificando a los trabajadores de la salud y homologando los servicios y prestaciones de los trabajadores", detalló.

Cada seis meses, se irán integrando ocho estados más al acuerdo para la federalización de la salud, para que en dos años quede instaurado el nuevo plan de López Obrador.

"Hemos retrocedido en salud en el país. Queremos un sistema de salud de calidad, queremos que se convierta en realidad el sistema de salud de calidad como en Dinamarca, los países nórdicos y Canadá", expresó.

CE