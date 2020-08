Lo que sabemos de AZ1222 o la "vacuna mexicana" contra el COVID-19

Desde ayer miércoles, México y Argentina anunciaron que producirán y distribuirán para América Latina la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca.

La noticia fue anunciada ampliamente durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en el que estuvo presente el empresario Carlos Slim Domit; Silvia Varela, de AstraZeneca México; y el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El nombre de la vacuna es AZ1222, según lo anunciado hoy y será de producción latinoamericana.

¿La vacuna será mexicana?

Aunque el proyecto no es propiamente mexicano, la producción se realizará en un laboratorio nacional, así como en uno de Argentina.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente al COVID-19 - y la cual será producida por México y Argentina- es la más avanzada en el mundo, y que se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis.

¿En cuál fase de desarrollo se encuentra la "vacuna mexicana"?

En conferencia de prensa que encabeza López Obrador, el canciller aseguró que no se busca el lucro, sino que la población latinoamericana tenga acceso a esta vacuna, la cual se encuentra en fase 3 y se espera que en noviembre presente estén los resultados finales.

En noviembre se presentarán ante la Cofepris los resultados finales de esta vacuna, por lo que en caso de autorización, se estaría en condiciones para producir entre 150 y 250 millones de vacunas.

¿Quiénes tendrán acceso a la "vacuna mexicana"?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó durante la conferencia de prensa que es voluntad del gobierno de México que la vacuna sea universal y gratuita.

Por su parte, el Presidente mexicano retomó su lema de campaña desde hace varios años de "primero los pobres" para la distribución del antígeno.

"En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras", dijo AMLO.

¿Por qué participará la Fundación de Slim en la producción de la vacuna?

Al igual que el gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, la administración de López Obrador al realizar el anuncio destacaron que la producción será de carácter latinoamericano.

"Participa un laboratorio en Argentina y en México, es decir la cadena de producción es latinoamericana, porque se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado. Muy importante, el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim, no es el lucro, sino que América Latina tenga acceso a la vacuna", señaló Ebrard, quien aclaró la participación de la Fundación Slim.

