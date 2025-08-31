Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 31 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

