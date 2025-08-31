Domingo, 31 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este domingo 31 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

