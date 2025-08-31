Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este domingo 31 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Jueves 4 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

