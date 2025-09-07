El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) beneficia a este sector de la población otorgándoles una credencial que les permite acceder a descuentos en diversos productos y servicios.

La función de esta dependencia gubernamental es coordinar las políticas públicas enfocadas en el bienestar de los adultos mayores, asegurando el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, así como promoviendo su inclusión, integración y participación activa en la vida económica del país.

Este plástico puede ser tramitado por los mexicanos desde los 60 años de edad, sin embargo, en torno a este procedimiento surgen dudas respecto a la obligatoriedad de la CURP biométrica.

¿Se necesita la CURP biométrica para tramitar la credencial Inapam?

La CURP biométrica es una actualización al formato tradicional de la Clave Única de Registro de Población, integrando datos irrepetibles del titular como el iris y las huellas biométricas.

El trámite de este documento ya se encuentra disponible en algunos módulos pilotos instalados en el país, y a partir del 16 de octubre todas las dependencias gubernamentales deberán aceptarla como documento de identificación oficial.

En este escenario, surgen dudas sobre si la CURP biométrica es obligatoria para realizar trámites, como el de la credencial Inapam.

Ante esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina del pasado 22 de agosto que el trámite de la CURP biométrica es voluntario, por lo que ninguna institución puede solicitarla de forma obligatoria: "Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica; la ley garantiza que sea voluntario".

De este modo, la CURP biométrica no es un requisito obligatorio para obtener la credencial Inapam.

¿Qué beneficios ofrece la credencial del Inapam?

La credencial del Inapam permite a los adultos mayores acceder a importantes descuentos en supermercados como Walmart y Soriana, farmacias, restaurantes, transporte público y servicios turísticos.

Además, facilita la identificación oficial en trámites y actividades diversas, consolidándose como una herramienta clave para la inclusión social de este sector de la población.

¿Cuánto cuesta y cuánto tarda el trámite?

El proceso es completamente gratuito y el tiempo de entrega de la credencial depende del módulo de atención, pero generalmente se realiza en el mismo día o en pocos días hábiles.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la credencial Inapam?

Para tramitar la credencial, los adultos mayores deben acudir al módulo de Bienestar más cercano y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

CURP (no biométrica obligatoria)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente, a color o blanco y negro

Datos de contacto de emergencia, incluyendo CURP y número telefónico

El personal de los módulos brinda asistencia para garantizar que el trámite sea ágil y sencillo.

