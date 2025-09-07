Pemex reconoce sus deudas con ICA en la refinería de Salina Cruz

Obreros de Pemex informaron que la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), está retirando de la refinería de Salina Cruz, todas sus grúas, en protesta porque la petrolera no ha cubierto una deuda de varios meses.

Desde la mañana del viernes, ICA estaba desmantelando una de las grúas más grandes, con capacidad de carga de tres mil 500 toneladas. Las otras máquinas están resguardadas en un predio rentado por la constructora cerca de la refinería, pero resguardada por obreros de la CTM.

Desde la protesta de la Confederación de Trabajadores de México, del pasado tres de este mes, los obreros cetemistas acordaron resguardar las pesadas maquinarias para que ICA no se las lleve a otra parte, sin pagar lo que les debe, que dijeron, es como 50 millones de pesos.

Con el retiro de las grúas y el despido de unos cuatro mil trabajadores en los últimos meses, ICA está abandonando la construcción de la planta coquizadora en la refinería "Antonio Dovalí Jaime", de Salina Cruz, que inició en agosto de 2022, con una inversión de 60 mil millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades federales del sexenio pasado, esa planta, que debió haber estado lista en el primer semestre de 2024, incrementará en 70 mil barriles diarios de gasolina la producción de la refinería de Salina Cruz.

Según las estimaciones de empresarios contratistas, la deuda de Pemex con ICA, tan solo por los trabajos realizados en la construcción de la coquizadora, es de dos mil millones de dólares y por esa razón, la constructora no puede saldar sus deudas con empresas locales y con los obreros.

El martes, empresarios contratistas, prestadores de servicios, sindicatos de la construcción, así como proveedores locales, acudirán a la Ciudad de México, a protestar y demandar que Pemex cubra sus deudas y ayude a reactivar la debilitada economía no solo de Salina Cruz, sino del Istmo.