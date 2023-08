El próximo 28 de agosto los libros de texto gratuitos ya estarán en las escuelas, informó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, al asegurar que no hay amparo que impida la propuesta pedagógica del Gobierno federal y la distribución de las obras.

La titular del organismo indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumple con todos los requisitos jurídicos para la entrega del material a los estudiantes de México por lo que la institución realizará todas las actividades necesarias para defender la promoción de la Nueva Escuela Mexicana.

Leticia Ramírez, destacó que la primera familia de los libros de texto gratuitos fue diseñada por miles de maestros, investigadores y académicos, y que son producto de un trabajo colectivo.

Aseguró que la SEP trabaja para que los maestros cuenten con una propuesta que articule la teoría con la práctica, con el fin de que los estudiantes tengan pensamiento crítico y reflexivo.

También, señaló que la decisión de transformar la educación con un nuevo modelo educativo no sólo plantea nuevos libros de texto, sino que incluye un nuevo plan de estudios, programas sintéticos y analíticos, y prácticas didácticas para quienes están frente a grupo.

Finalmente, Ramírez Amaya informó que, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del próximo martes 8 de agosto inicia en Palacio Nacional la presentación de los nuevos libros de texto y puntualizó que no serán mesas de debate, sino conferencias de prensa.

Creel reta al Presidente a seguir con la distribución

Desde Cancún, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a continuar con la distribución en el país de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo reparto fue prohibido por una orden judicial.

El también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, que disputará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Presidencia de la República, en 2024, indicó que si López Obrador desacata la instrucción de jueces federales, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo reto desde Quintana Roo a que se atreva a distribuir los libros de texto. Va a ver la reacción de quienes somos los padres de familia”, sostuvo, al señalar que, de no hacer caso a las instituciones judiciales, López Obrador tendrá que enfrentar las manifestaciones de padres de familia en todo el país.

“Ya iniciamos las acciones jurídicas y asesoramos a los amparos que se han resuelto y al Presidente ya le dijeron que no debe distribuir esos libros. Si lo hace, es en contra de una sentencia y de un juez federal, eso se llama desacato, si hay desacato que ese juez le vuelva a decir al Presidente que debe cumplir y sino ese asunto lo llevaremos a la SCJN, y veremos si desacata una resolución de la SCJN y si no, las manifestaciones con padres de familia”.

Creel detalló que el juez que vio el asunto concluyó que no se cumplió con la consulta tripartita entre autoridades, docentes y padres de familia, además de referirse al contenido.

“Va a ser una batalla campal ante padres de familia que quieren que sus hijos sepan Matemáticas, Español, Gramática, que sepan Ciencia”, detalló, al mencionar los errores cometidos en los libros, que marcan erróneamente la ubicación de planetas, confunden la localización de Estados como Guanajuato y Querétaro o incurren en errores básicos de Matemáticas.

El legislador albiazul se distanció también de las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien llamó a “quemar” los libros de texto.

“Y de mi querido jefe… A mí no me gusta la quema de los libros. Y no me gusta por lo que nos regresa a la Historia. Yo no lo diría, porque así soy yo”, respondió, al aclarar que una cosa es pedir que se frene su distribución y otra tomar medidas que situarían al país en los años 40, en alusión a la Alemania nazi de Adolfo Hitler, que mandó a quemar libros que consideraba adversos al régimen.

“Que se publique cualquier libro”, afirmó, para luego acotar que lo que no es válido es repartir entre infancias que se están formando, libros manipulados, con graves fallas.

“¿Cómo es posible que se atrevan a presentar unos libros de texto gratuitos con los sesgos terribles que tienen? Las Ciencias que quieren enseñar, la historia que quieren manipular. Matemáticas… 10 hojas.

“Pero eso sí, ensalzan la figura del Presidente y solamente dan una visión de la historia. Son 163 mil homicidios violentos (en este sexenio)… ¿cómo se atreve a criticar a (Felipe) Calderón, cuando hoy son tres veces más los homicidios violentos que con Calderón?”

Y ahora... Conferencias vespertinas

Ayer en la mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y anunció que el próximo martes iniciarán conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional para analizar el contenido de estos polémicos libros, y estarán encabezadas por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, y especialistas de la educación.

Informó el Mandatario que se revisarán “los libros y que nos informen los que los hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro”.

Detalló que estas conferencias se llevarán a cabo en el salón Tesorería, de las 17:00 a 19:00 horas, a partir del 8 de agosto.

Gobernadores no pueden frenar la distribución de los libros

Respecto a si los gobernadores estatales pueden evitar la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP en sus respectivas Entidades, López Obrador mencionó que, aunque hay amparos, sí pueden distribuirse para ser revisados en Palacio Nacional en las conferencias vespertinas.

“Es una facultad del Ejecutivo lo de la elaboración de libros de texto, está en la Constitución, en el artículo tercero constitucional. O sea, no es algo que no establece en este caso la ley de leyes”, añadió.

-¿Sí es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución, tratándose de una facultad federal?, se le preguntó.

-No podrían hacerlo, pero tampoco es como este asunto de prohibirme hablar, no vamos a entrar nosotros en polémica, es una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional, respondió el Presidente.

Reitera gobernadora que no se repartirán en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reafirmó ayer que en la Entidad no se repartirán los libros de texto gratuitos de la SEP.

“Vamos a buscar formas para que nuestros niños sigan aprendiendo, es tan fácil como que ustedes les pregunten a los padres de familia si prefieren ellos que estén recibiendo esta basura de libros de texto”.

Agregó que la Asociación Estatal de Padres de Familia y una gobernadora indígena promovieron un amparo en contra de la distribución de estos libros en Chihuahua.

Piden industriales frenar reparto de libros de texto en el Estado

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) se manifestó a favor de que en la Entidad se detenga la distribución de los libros de textos gratuitos de educación básica, tal y como ya lo anunciaron Estados como Chihuahua y Guanajuato.

El coordinador del CCIJ, César Castro, explicó que por la serie de errores que contienen debería de detenerse su distribución.

“Cada día, los que están analizando los libros están descubriendo más y más errores, inclusive hasta de ortografía, y eso es grave”, afirmó.

Dijo que también faltan más temas de Matemáticas y se deben analizar los temas de Civismo sin ideologías.

Coparmex nacional se manifestó también a favor de revisar los libros de texto, mientras que se espera que el Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin también se manifiesten.

“Tienen que manifestarse como cúpulas y tener posicionamiento, nosotros nos vamos a sumar aquí a nivel estatal, y como cúpula vamos a manifestar nuestro posicionamiento”, agregó el coordinador del CCIJ.

Jalisco presentará su propia estrategia educativa

Ante los fuertes debates registrados frente a la llegada de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, ayer el gobernador de Jalisco adelantó que será la próxima semana cuando se dé a conocer la estrategia a implementar en el Estado.

“El lunes presentaremos la estrategia de implementación del proyecto educativo de Jalisco, más allá de agendas políticas e ideológicas, con la educación y rumbo de las generaciones jaliscienses al centro”, manifestó el mandatario estatal a través de sus redes sociales.

Esto porque, consideró, en medio del intenso debate sobre el futuro de la educación de las niñas y los niños mexicanos “Jalisco no se puede quedar de brazos cruzados”.

En Jalisco existe un amparo que impide que los nuevos libros de textos se distribuyan en las aulas. A la entidad llegaron ya dos terceras partes de los libros asignados para nivel básico, mismos que ya fueron embodegados.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó en días pasados que los libros que están próximos a llegar también serían guardados hasta hacer una revisión minuciosa de los mismos, y en espera de establecer una estrategia al respecto desde lo local.

Otros estados como Guanajuato y Morelos ya adelantaron que no usarán los nuevos libros en sus escuelas públicas, mientras que algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca también se revelaron contra los ejemplares.

El próximo lunes el Gobierno del Estado dará a conocer cómo enfrentará el inminente inicio del ciclo escolar 2023-24. EL UNIVERSAL

