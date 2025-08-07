En su última sesión, previo a su desaparición, la Segunda Sala de la Corte concedió un amparo al ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para efectos de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retire su imagen de los libros de texto gratuitos en los que lo señala de discriminador.

Lo anterior, al considerar que la SEP vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación contra los integrantes de los pueblos originarios.

Ello, luego de que se diera a conocer una grabación filtrada en 2015, en la que se escucha al ex funcionario realizar comentarios ofensivos contra pueblos originarios.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo acudió a la sesión de la Segunda Sala para desempatar la votación, ya que había quedado 2-2.

Hace unas semanas, la Segunda Sala registró un empate en la votación del proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que proponía conceder el amparo Córdova Vianello, quien impugnó la determinación de la SEP de incluir su nombre, sin su consentimiento, en el libro de texto gratuito “Proyectos Comunitarios” para sexto grado de primaria, donde se le denomina como "persona discriminatoria y violenta”.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama se pronunciaron en contra de la propuesta.

En su proyecto de resolución, el ministro Laynez Potisek señala que la publicación reclamada constituye una descalificación personal hacia Lorenzo Córdova, pues el incidente al que hace referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el ex servidor público reconoció públicamente la gravedad del hecho y se disculpó.

Asimismo, afirma que la inclusión de su nombre en los libros de texto, modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona, ya que sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional.

