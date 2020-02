Liberan a "El Rey" Zambada y "La Chapodiputada"

Jesús "El Rey" Zambada García, Lucero Guadalupe Sánchez "La Chapodiputada" y Jorge Milton Cifuentes Villa, tres testigos protegidos que testificaron contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, obtuvieron su libertad, de acuerdo con la Oficina Federal de Prisión (FBP, por sus siglas en inglés).

Los tres ya no se encuentran en custodia en algunas de las prisiones de Estados Unidos, según se reporta en el sitio oficial de la Oficina Federal de Prisión.

En el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, Zambada García, hermano de "El Mayo" Zambada, aseguró que dicha organización criminal y sus ex socios, Los Beltrán Leyva, pagaron alrededor de 50 millones de dólares al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en diciembre del año pasado en Texas.

Lucero Sánchez, la "Chapodiputada", busca libertad bajo fianza en EU

Dijo que entregó maletas con entre seis y ocho millones de dólares al ex mando policíaco en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La ex diputada local en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien testificó y rompió en llanto en el juicio de Nueva York, fue acusada de utilizar documentos falsos para ingresar al penal del Altiplano para entrevistarse con "El Chapo" Guzmán, con quien tuvo una relación sentimental.

"El Mayo" Zambada sobornó a Genaro García Luna, dice "El Rey"

Sánchez López fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera desde México a San Diego en Estados Unidos. Las autoridades de ese país la acusaron de conspiración para traficar cocaína.

Jorge Cifuentes, operador colombiano de "El Chapo" Guzmán, recuperó su libertad en diciembre del año pasado, según la Oficina Federal de Prisiones.

JM