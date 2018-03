"Le vamos a cortar la cabeza al dragón": Ríos Piter

En un video que circula en redes sociales se escucha decir al aspirante independiente a la candidatura presidencial, Armando Ríos Piter, que seguramente lo tacharán de ser un fraude, pero "le va a cortar la cabeza a ese pin… dragón", refiriéndose al sistema político mexicano, luego de que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer que cuenta sólo con 242 mil 646 apoyos válidos.

"Seguramente me voy a volver 'el fraude del país' y me van a poner como 'Ríos Piter fraude', pero se los digo con claridad, no solamente no lo soy, toda mi vida es una verdad 100%, y lo último que voy a permitir es que esto me haga a mí ser un malandrín", dice Ríos Piter rodeado de un grupo de personas, su equipo.

El senador con licencia admitió a El Universal haber comentado lo anterior con su equipo de trabajo más cercano, pero no es un posicionamiento oficial, el cual hará este domingo, según lo adelantó.

En la grabación reitera que va a buscar la revisión de las firmas. "Es posible que lleguemos a ver las firmas y nos digan "aquí están, son éstas, mira", y que nos pongan firmas y micas que son falsas. ¿Qué vamos a decir nosotros? "Esas no son las de la gente que yo busqué, no son las de la gente que le sonrió a Natasha". Esa batalla la vamos a ganar, ¡no tengan duda!", menciona.

Afirma que lo que está en juego es algo "más" que su prestigio, sino el país y la certidumbre de las instituciones.

"Vamos en contra de un sistema y le vamos a cortar la cabeza a ese pin… dragón, para eso estamos aquí, ¿no?".

"Por eso decidimos meternos a este equipo, entonces va a venir un reto, nos van a poner en el ojo del huracán, nos van a señalar de que somos tramposos, a mí si quieren, como persona", comenta.

"Yo creo en esto, cuando les digo que creo en México, creo en México, y así cuando les digo que no creo en los fraudes, que la gente haga chin…, no creo que debamos permitir que eso ocurra, entonces esa es la batalla que hay que dar. No quiero darles una gran arenga, pero quiero decirles que de eso se trataba ser independiente", recalca.

SA