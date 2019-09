Laura Rojas rechaza usar fuerza pública para quitar a integrantes de CNTE

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, rechazó la afirmación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado (Morena), de que ella solicitó el uso de la fuerza pública para criminalizar la manifestación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En entrevista, Laura Rojas precisó que solicitó el apoyo vial para garantizar, al menos, un acceso a la Cámara de Diputados, para que el personal pudiera entrar y salir de la sede legislativa y no haya una parálisis legislativa.

Rechazó que haya solicitado la presencia de la fuerza pública como afirmó Mario Delgado en un comunicado, y dijo que buscaba un equilibrio entre el libre derecho de manifestación, expresión de los integrantes de la CNTE y el derecho de trabajar de los integrantes de la Cámara de Diputados.

"Se solicitó el apoyo vial, no se solicitó la presencia de la fuerza pública, lo que se solicitó fue que se asegurara un acceso, una vía de acceso libre para que los trabajos de la Cámara no se paralicen, si hay que dejar las cosas muy claras, hemos tenido en otras ocasiones bloqueos que han impedido que la gente salga y de ninguna manera se pidió el uso de la fuerza, de ninguna manera se pidió la represión, lo que se pidió fue el apoyo de seguridad vial, que es muy distinto, para que nos pudieran asegurar un acceso solamente y afortunadamente no fue necesario", dijo la panista.

Asimismo, aseguró que la presencia de la seguridad vial afortunadamente no fue necesaria, pues los manifestantes aún no están bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados.

"Lo que solicitamos fue el apoyo de seguridad vial, no de la fuerza pública que es diferente, lo que solicitamos fue el apoyo de seguridad vial para que nos garantizaran un acceso, afortunadamente no fue necesario, lo pedimos en caso preventivo afortunadamente no fue necesario porque los manifestantes no están bloqueando las entradas, ellos lo que quieren es diálogo entonces pues los grupos parlamentarios están y las comisiones están trabajando ya en atender a los manifestantes, nosotros nunca vamos a reprimir a ningún manifestante eso es muy importante decirlo, somos absolutamente respetuosos de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión, jamás vamos a pedir el uso de la fuerza pública para reprimir a nadie", dijo la panista.

Esta mañana de martes, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a actuar con prudencia, "no criminalizar la protesta y no suponer ni adelantar juicios de lo que pudiera suceder con la llegada de los distintos contingentes".

Planteó que se debe privilegiar el diálogo "y no la intervención policial que pueda generar un riesgo de confrontación indeseable en estos tiempos".

Delgado expresó que la Jucopo y los coordinadores parlamentarios que lo integran siempre han estado dispuestos a platicar con todos los manifestantes y visitantes, "para encontrar soluciones por la vía pacífica".

Informó que la información que se tiene es que habrá manifestaciones, "pero no hay certeza de que esto pueda representar un obstáculo para los trabajos y el ingreso de las y los diputados, ni que se ponga en riesgo la integridad de los mismos, ni del recinto".

