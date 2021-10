Las frases polémicas y más comentadas del Presidente

Desde el “Me canso ganso” hasta el “Piensen en sus mamacitas” que le dirigió a los integrantes del crimen organizado en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha caracterizado por hablar más de una hora y media a diario durante sus conferencias mañaneras, realizadas en Palacio Nacional, y donde ha exteriorizado frases inesperadas que se convierten en polémicas o controversiales. Este periódico recapitula algunas de las más discutidas y comentadas tanto por medios de comunicación como por la ciudadanía:

SEGURIDAD

2018

"Abrazos, no balazos".

7 de diciembre de 2018

"Pedirles a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos. Porque las madres son muy buenas, llenas de sentimiento".

2 de julio de 2019

"Ahí andan las mamacitas sufriendo, porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia, sufren mucho las mamás, entonces a portarnos bien todos… Eso no es valentía, eso de hacer sufrir al prójimo, a nuestros semejantes, ya chole con eso".

12 de julio de 2019

"Yo tengo otros datos".

7 de septiembre de 2019

"Así no es la cosa, les llamo a que recapaciten, que piensen en ellos… en sus mamacitas. Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime a los hijos".

9 de septiembre de 2019

"Al carajo la delincuencia... ¡fuchi, guácala!".

PANDEMIA

28 de febrero de 2020

"Porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información".

4 de marzo de 2020

"Una cosa nada más para terminar. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito".

18 de marzo 2020

"El escudo protector es como el detente (…) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo".

En una mañaera dijo que sus escapularios y otros amuletos le ayudaban para que no se contagiara del virus. SUN

2 de abril de 2020

"Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto la crisis económica por COVID-19) como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación".

29 de abril de 2020

"Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados, de los casos de coronavirus, o sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos para atender a los enfermos (…) porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva".

31 de julio de 2020

"Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable".

OTROS TEMAS

14 de junio de 2021

"Sí, sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de que ‘el que no transa, no avanza’. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble".

31 de enero de 2019

"Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".

20 de septiembre de 2018

"El pueblo es bueno y sabio".

2019

"Por el bien de todos, primero los pobres".

23 de mayo de 2019

"No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna".

20 de junio de 2019

"Me producen ternura, ternuritas".

26 de julio de 2019

"Todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones (...) Los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos, tomaron partido".

