Lamentable, salida de Felipe Calderón del PAN: Fernández de Cevallos

El ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos lamentó la decisión Felipe Calderón quien renunció a su militancia dentro del partido, pero polemizó al señalar que es benéfico para el ex presidente de México y para Acción Nacional.

"Será benéfico para él porque tendrá la oportunidad de desempeñar su trabajo político en otro ámbito y también para el PAN es bueno para que esa situación de conflicto haya terminado"

"Es lamentable porque es un hombre que toda su vida política ha estado integrada a Acción Nacional, ha prestado servicios muy importantes a México a través del PAN; ha tenido el desempeño político en muchos cargos desde repartir propaganda en la calle hasta la Presidencia, por eso me parece lamentable que haya salido de Acción Nacional".

Por otra parte, dijo, si la situación de conflictos personales, de conductas, comportamientos, hacen imposible su estancia, es benéfico. "Será benéfico para él porque tendrá la oportunidad de desempeñar su trabajo político en otro ámbito y también para el PAN es bueno para que esa situación de conflicto haya terminado", dijo en entrevista en el Inai, donde participó en una mesa de análisis.

En una carta, Calderón Hinojosa renunció su militancia de 38 años dentro de las filas del PAN, porque -dijo- el partido es controlado por una "camarilla" y porque está cancelada la democracia interna. Al respecto, Fernández de Cevallos rechazó que el partido esté controlado por una "camarilla".

No obstante, dijo que eso no quiere decir que Acción Nacional no tenga que hacer una limpieza interna y mucho trabajo de superación para ser un instrumento al servicio de México. Por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda lamentó la salida de Calderón Hinojosa, pero destacó que las personas no están por encima de las instituciones.

"Las instituciones son más que las personas. El PAN con 79 años de historia es más fuerte que las personas". Zepeda descartó que con la intención de Felipe Calderón de fundar un nuevo partido político Acción Nacional vaya a "desfundarse", pero se reconoció que eso lastimara la agenda política del PAN.

"No lo creo, digo no pasó con la salida de Margarita, iba como en el 1% de preferencia cuando decidió retirarse la candidatura presidencial... lamentablemente, muy probablemente esté en una agenda de lastimar al PAN para hacer crecer a su opción como de oposición", dijo.

JM