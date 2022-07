La juventud es tarea de todos

La juventud, además de ser una de las mejores etapas de la vida, también es una de las más vulnerables; por diversos factores. El último informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020: la tecnología y el futuro de los empleos” muestra que desde 2017, ha habido una tendencia al alza en el número de jóvenes que están desempleados y no cursan estudios ni reciben formación (los ninis).

Esto quiere decir que tanto el Gobierno, y nosotros como sociedad, les estamos fallando. Por ende, al menos como razón social, debemos depositar todo nuestro apoyo y confianza en los jóvenes, para que puedan vencer todas las distracciones e impedimentos que seguramente enfrentarán durante su crecimiento.

También es importante exigir e implementar apoyos y programas gubernamentales, al igual que civiles, para reforzar este sector tan crucial y que puedan fortalecer de manera óptima todas sus habilidades. Jamás sonará trillado, porque es la verdad, ellos son el futuro de las naciones, por lo tanto es nuestra responsabilidad dotarlos de herramientas para que el progreso en conjunto sea constante y fructífero.

Mucho de lo que se puede hacer al respecto viene desde el hogar, desde la crianza que los padres otorgan en casa. La educación y su desarrollo comienzan allí. Si los jóvenes no tuvieron una buena convivencia familiar o una correcta enseñanza desde pequeños, es muy complicado que puedan superarse o desarrollarse al cien por ciento.

Debemos ser conscientes de ello y fomentar un crecimiento adecuado, sobre todo en este grupo social tan endeble al mal manejo y la falta de información. No debemos quedarnos de brazos cruzados, al contrario, hay mucho que aportar a favor de la juventud.

Salvador Aréchiga Espinosa

"La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu"

Mateo Alemán, Novelista español.

"La importancia del día de las habilidades de la juventud"

Los jóvenes constituyen hoy un grupo estratégico que contribuye significativamente al progreso y desarrollo de la sociedad. Irónicamente, son el sujeto de mayor desigualdad en la sociedad. Esto se suma a las altas tasas de desempleo y al difícil acceso al mercado laboral. La principal alternativa para abordar estas desigualdades es a través de la formación y la educación. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. El sistema educativo actual tiene muchas carencias y no cubre las necesidades de aprendizaje de muchos jóvenes.

Jesús Alejandro Covarrubias Ladrón de Guevara, colaborador Mar Adentro

Hoy, lo que el mundo necesita es transformar la inspiración, ya que esto genera un impacto socioeconómico a través del globo y qué mejor manera que inculcarlo dentro de las habilidades de los individuos del futuro; los jóvenes. No podemos buscar como sociedad este cambio si no se han inculcado los valores necesarios a los adolescentes para desarrollarse en un mañana laboral. Por lo que es fundamental celebrar este día con educación enfocada en constantes desafíos del siglo XXI.

Frida Amaya Torres, participante Mar Adentro

Corta edad, grandes sueños

Nicole Cejudo Korkowski

A pesar de ser una joven atleta, para Nicole Cejudo, la perseverancia debe adoptarse como un estilo de vida, desde que se tiene consciencia de uno mismo y comienza a plantearse sus propios objetivos. Sólo así es como un joven puede alcanzar el éxito en tan poco tiempo. Además de ver a la perseverancia como proveedora de nuevas oportunidades.

“Tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades, ya que sólo vivimos una vez. Me considero una persona que lucha hasta que consigue lo que quiere, que si se propone algo trata de todo para conseguirlo. Soy una persona normal a la que le gusta hacer deportes y hacer todo lo que hacen las demás personas”.

En efecto, esa normalidad es con la que principalmente se identifican las y los jóvenes que sueñan llegar tan alto como ella.

Nicole Cejudo es una gimnasta rítmica proveniente de Jalisco, quien ha representado al Estado en varias ocasiones, obteniendo primeros lugares tanto nacionales, como en competencias internacionales. Quien desde niña deseaba pertenecer a la selección de gimnasia, pero que nunca se imaginó hasta dónde podrían llegar sus sueños.

“Desde el primer día me gustó muchísimo porque me ponían a bailar, expresar y cosas por el estilo, siempre lo he disfrutado demasiado y como cada año son nuevas rutinas, me gusta mucho probar cosas nuevas”.

Ella nos explica quién ha sido esa fuente de inspiración durante el trayecto de su corta, pero exitosa carrera:

“Toda mi familia en general y también mis amigas de Guadalajara, cuando me decían que era muy buena en lo que hacía, todo eso me inspiraba a seguir. Al igual que la gente que comenzó a felicitarme por mi desempeño”.

Para Nicole, los distintos retos a los cuales se ha enfrentado, han resultado ser contrastantes, debido a que el estar lejos de su familia significa una de las peores dificultades, sin embargo ella afirma que vale mucho la pena hacer ciertos sacrificios con tal de perseguir los sueños.

“Cuando hablo con mi familia, me percato de que no estoy cerca de ellos, y es muy difícil. Pero vale la pena. Siento que cada competencia es un nuevo reto. Cuando ya pasó una, te concentras más en la que sigue. En este momento Brasil es un reto muy grande, por eso estamos trabajando mucho para que nos vaya bien”.

Considera que la clave para que las y los jóvenes puedan enfocarse en desarrollar algún tipo de habilidad durante esta etapa de la vida tan importante, es encontrar algo que les guste mucho hacer, para que puedan disfrutarlo al máximo. Lo que también muchas veces ayuda a distraer de las diferentes situaciones externas que cada quien pueda llevar consigo.

“Me gusta ver a muchos jóvenes que tienen claro su objetivo. Cada vez hay más jóvenes que disfrutan y comparten intereses”.

Es de gran importancia que la sociedad reconozca el trabajo que han tenido las y los jóvenes de nuestro país en las distintas disciplinas que ejercen. Cada vez es mayor el apoyo y la difusión a estas ramas deportivas poco conocidas, como lo es la gimnasia artística. Lamentablemente en México son muy pocos los deportes que predominan, como el futbol o el boxeo. Pero para Nicole, es importante tratar de ver y entender más deportes, porque muchas de las veces se conocen de manera muy superficial y puede ser el motivo por el cual no generan tanto interés.

“La gimnasia rítmica en México nunca ha sido tan conocida, y pues se siente muy bien cuando más gente te empieza a reconocer y a compartir el gusto por un deporte al que no todos están familiarizados”.

“Encuentren lo que más les guste hacer y disfruten todo el proceso al máximo, aunque muchas veces sea difícil. Al final todo el esfuerzo valdrá la pena. Cuando empezamos a competir, las niñas empezaron a pedirnos fotos y es cuando te das cuenta que las personas sí te toman como inspiración. Es muy gratificante. Te vuelves consciente del impacto que puedes tener en la vida de los demás”.

Historias de éxito que trascienden

Cynthia Valdez

Cynthia Yazmín Valdez nació en Guadalajara, Jalisco, el 11 de diciembre de 1987, es una ex gimnasta rítmica mexicana, multimedallista en los Juegos Panamericanos de 2007 y 2011.

En los Juegos Panamericanos de 2011, la gimnasta fue la única que ganó medalla en cada una de las competencias del concurso individual.

La carrera de Cynthia Valdez en el mundo del deporte llegó a su fin en marzo de 2015. La gimnasta rítmica mexicana ganó 10 medallas en Juegos Panamericanos y 14 en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde su retiro, Cynthia ha impartido diversas clases magistrales y ha continuado fomentando e inspirando a personas más jóvenes a que desarrollen su talento y liderazgo, impactando así la vida de muchas personas.

Sin duda el camino no fue nada sencillo para la gimnasta, pero todo México se llenó de orgullo cada que subió a un podio y levantó la bandera nacional. Actualmente hay muchos niños y niñas que se inspiraron por su carrera, y la misma Cynthia ha reconocido el gran trabajo que las nuevas generaciones han realizado por impulsar esta rama de la gimnasia a nivel internacional.

Para leer

“Los jóvenes y la COVID-19” indica las conclusiones de la Encuesta mundial sobre los jóvenes y la pandemia COVID-19 llevada a cabo por los socios de la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente para los Jóvenes.

Para saber

El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud fue establecido por la ONU y se conmemora el 15 de julio de cada año.

Para conocer

La selección mexicana de gimnasia rítmica participa en el Campeonato Panamericano Junior y Senior, Río 2022.