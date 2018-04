La delincuencia me arrebató a mi hijo, dice "El Bronco"

El candidato presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", dedicó en su cuenta de Facebook un mensaje de cumpleaños para su hijo Jaime Lizenco, quien en 2009 perdió la vida a causa de un accidente automovilístico, de acuerdo con la versión oficial.

"Tener a mi hijo en mis brazos, sin vida me cambió para siempre"

Durante el primer debate presidencial- celebrado el pasado domingo-, el gobernador con licencia de Nuevo León refirió que su hijo fue víctima de la delincuencia organizada.

Hoy, en el cumpleaños 32 de Jaime Lizenco, "El Bronco" reiteró dicha versión:

"Tener a mi hijo en mis brazos, sin vida me cambió para siempre. La delincuencia me lo arrebató y eso no lo puedo cambiar, pero lo que sí puedo hacer es corregir lo que tengo hoy frente a mí. A él le prometí esto y por él que cada día sigo con más fuerza".

Los hechos ocurrieron en octubre 2009, cuando "El Bronco" era alcalde electo del municipio de García.

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) localizó en una carretera de Galeana el cuerpo del joven, de entonces 23 años de edad, el 13 de octubre de ese año, días después de ser reportado como desaparecido.

De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jaime Lizenco perdió la vida al desbarrancar su Jeep. Incluso, su padre fue testigo de la escena del accidente.

Al inicio, Rodríguez Calderón atribuyó el accidente a un descuido de su hijo posiblemente al enviar mensajes de texto mientras conducía. Años después- cuando buscaba la gubernatura del estado de Nuevo León-, cambió la versión, asegurando que Lizenco murió al ser perseguido por el crimen organizado.

Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, y tampoco hay una carpeta de investigación por el supuesto homicidio de Lizenco Rodríguez.

El pasado domingo, el candidato presidencial independiente preguntó a sus rivales: "Meade, ¿te han secuestrado a una hija de dos años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido tres atentados por luchar contra la inseguridad de este país. Andrés, ¿alguien te ha matado a un hijo?".

OA