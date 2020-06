La UIF no encuentra delitos contra Cuauhtémoc Blanco: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no se encontró ningún presunto delito en la indagatoria que realizó sobre personajes relacionados al círculo cercano al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

"Ha habido acusaciones, han investigaciones, pero no se ha encontrado ningún presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto de Inteligencia Financiera. Hay denuncias que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos en lo que tiene que ver con el manejo del dinero a cerca de funcionarios de Morelos".

En su conferencia de prensa en el Campo Militar 24-A, en Cuernavaca, Morelos, el titular del Ejecutivo dijo que siempre se tiene que actuar apegado a la verdad porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos se procede.

"Porque sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos, porque Santiago Nieto me informó, si hubo una investigación para varios funcionarios, pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita".

El Presidente dijo que no hay elementos para continuar con una investigación y en todo caso, la Fiscalía General de la República es la que tendría que resolver, porque hay otras denuncias, pero no del Gobierno Federal.

En marzo pasado el titular de la UIF dio a conocer el "Caso Primavera" y en una visita a Morelos, Santiago Nieto dijo que dicha unidad recibió dos denuncias lo que motivaron la investigación cuyos resultados arrojaron que presuntamente José Manuel Sanz Rivera, manager y jefe de la Oficina del Gobernador, reportó ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018, pero la UIF observó discrepancias fiscales en sus declaraciones.

"Entre octubre y noviembre de 2017 recibió 25.7 millones de pesos por el probable retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza. Su empresa recibió 1.48 millones de pesos por medio de transferencias internacionales de un presunto operador", dijo.

NR