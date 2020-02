La Ssa sugiere no dar besos ni abrazos por coronavirus

Ante la llegada del coronavirus a México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez, pidió a los mexicanos no darse besos ni abrazos como medida de prevención para evitar contagios.

"Las epidemias se contienen en la comunidad, hay acciones básicas de higiene que son útiles como lavarse las manos continuamente y si una persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria que no estornude suelto. No nos demos la mano, por el momento no nos demos besos ni abrazos".

El funcionario federal señaló que al momento no es necesario implementar medidas extremas que impliquen cancelar clases en las escuelas o ausentarse de sus empleos.

"Medidas de distanciamiento social como filtros escolares donde se detecta a niños o empresas a personas laborales no son indispensables en este momento, porque las autoridades escolares y laborales podrían recibir una presión por la legítima preocupación sobre si pueden estar infectados de coronavirus, pero seguramente se trate de un catarro común, tampoco es necesario tomar medidas de alto control, si llega a presentarse lo haremos saber".

Puntualizó que al día de hoy no existe indicación para cerrar escuelas o áreas de trabajo, ni se justificaría el ausentismo laboral. "Estamos en el escenario uno, que es una transmisión localizada, unas pocas decenas de casos tras los confirmados", comentó.

