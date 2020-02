Confirman primer caso de coronavirus en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que se tiene el primer caso de coronavirus en México en un paciente aislado ayer en el Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), en la capital del país.

En conferencia de prensa informó que el paciente dio positivo en primera y segunda prueba por Covid-19, e indicó que hay un segundo caso de estudio en Sinaloa. El paciente permanece en un hotel.

"Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90 por ciento, son enfermedades con síntomas leves, como catarro", señaló el funcionario de la Secretaría de Salud

El caso se trata de un hombre de 35 años que estuvo recientemente en Italia y que ya se encuentra aislado.

Los otros casos sospechosos ya fueron descartados, incluido el del crucero que atracó en Cozumel, Quintana Roo.

La persona en Sinaloa es un hombre de 41 años, quien se encuentra en un hotel. Dio positivo a la primera prueba y se está en espera de los resultados de la segunda prueba para confirmarlo.

Frente a esta situación, la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, aseguró ayer que es "alta la probabilidad de que se presenten casos de coronavirus" en el país y en la Ciudad de México, por lo que llamó a la población a actuar con responsabilidad. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió mantener la calma.

Anoche se autorizó el desembarco de los pasajeros del crucero "Meraviglia", atracado en Cozumel, tras descartarse dos casos sospechosos. Sin embargo, los pasajeros seguían a bordo.

OA