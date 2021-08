La Segob presenta al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares de desaparecidos, colectivos de la sociedad civil y la Secretaría de Gobernación (Segob) acordaron la puesta en marcha del Equipo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que se encargará de identificar a 52 mil cuerpos que han sido rescatados de fosas y que se encuentran en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y Fiscalías de diversos estados del país.

Al término de una reunión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, madres y hermanas de desaparecidos informaron que fue una negociación que les llevó dos años, a partir de una propuesta que nace de las familias para dar respuesta a la "crisis forense" que existe en el país.

En entrevista, Grace Fernández, del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, explicó cómo nació esta iniciativa.

"En nuestros estados hemos visto que no solamente no buscan, sino que a los que tienen en calidad de no identificados, nunca han hecho nada por saber quiénes son, qué les pasó, y sobre todo regresarlos a su casa".

Dijo que la idea es que este mecanismo extraordinario pueda hacer las funciones de forma complementaria, fuera de las fiscalías estatales y en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), para garantizar su autonomía técnica.

"Sin embargo, todavía falta mucha voluntad política por parte de ellos (las fiscalías), porque es únicamente un acuerdo en el Sistema Nacional de Búsqueda, que no es obligatorio para las fiscalías. Sin embargo, las víctimas pensamos que mientras tenga facultad para procesar los cuerpos y darles identidad, regresarles el nombre, regresarlos a su casa, ya es un avance", expresó.

Valentina Peralta Puga, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, detalló que el MEIF determinará la integración de sus equipos de peritos para que sean los que acudan a los Semefos o a los cementerios y procesen las diligencias y actuaciones para la identificación de los cuerpos. Sin embargo, advirtió que si las fiscalías se niegan a cooperar, se enfrentarán a un conflicto legal.

"Los cuerpos de esos seres humanos sin vida que están en ese panteón están jurídicamente bajo el resguardo de la fiscalía estatal, que si se niega a permitir el acceso, ahí es donde tendremos algunas situaciones jurídicas que tendremos que resolver", apuntó.

El subsecretario Alejandro Encinas refrendó su compromiso para que el mecanismo funcione con independencia técnica y científica, y de la mano de las familias, organizaciones de la sociedad civil y acompañamiento, cooperación y escrutinio de los organismos internacionales.

Informó que el mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por siete personas: cuatro especialistas en identificación forense, una en materia legal y jurídica, una en cooperación técnica internacional y una más en enfoque psicosocial y acompañamiento de familiares.

En la reunión con los colectivos, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, recordó que es una obligación del Estado el fortalecimiento de las instituciones, a fin de buscar, localizar y, en caso que la persona esté sin vida, identificarla y regresarla dignamente a casa con sus seres queridos.

Destacó la autonomía con la que trabajarán los siete integrantes del grupo coordinador del MEIF para atender la crisis forense que se viven el país, y agradeció al UNFPA por otorgar legitimidad al proceso de selección de dichas personas expertas internacionales.

