La FGR reactiva investigación del caso de la Guardería ABC

El director del IMSS, Zoé Robledo informó que la Fiscalía General de la República reactivó ya la investigación en torno al caso del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 niños y decenas más resultaron heridos.

Tras una reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con padres y madres de los niños de la Guardería ABC, Robledo Aburto expresó: "Está reactivada, yo iré informando cuando hagamos la ampliación".

Durante la reunión con los padres de familia, ambas partes concretaron que todos los menores que resultaron con lesiones reciban atención médica por parte del IMSS y además se habló de la posibilidad de construir un memorial para recordar a las víctimas.

El director del IMSS explicó que en la ratificación de la denuncia presentada por el instituto el pasado 22 de mayo, por la probable responsabilidad del ex gobernador Eduardo Bours (PRI), la Fiscalía considere la investigación que llevó a cabo en su momento la SCJN.

"La denuncia presentada por Germán Martínez es contra el ex gobernador, pero nosotros estamos empleando también a los particulares porque no puede haber justicia si no se incluye los dueños de esta guardería", dijo.

