La FGR podría atraer investigación sobre asesinato de activista, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación y castigo a los responsables por el asesinato del activista Samir Flores, opositor de la termoeléctrica la Huexca, Morelos, pero insistió en la consulta sobre esa obra debe continuar.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación sobre el asesinato de Flores e insistió que no hay que utilizar estos hechos lamentables con fines políticos e ideológicos.

Señaló que respeta los puntos de vista de quienes piden que se suspenda la consulta sobre la termoeléctrica, pero aseguró que la mejor forma de resolver los problemas es consultado a la gente.

"Y el método más adecuado es el democrático que sean los cuidados los que decidan, entonces yo creo que debe de hacerse la consulta y que sean los ciudadanos los que decidamos".

El Mandatario destacó que no hay que tenerlo miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo a la gente, y no estar pensando de que el pueblo necesita tutela, que es menor de edad.

"No hay que estar pensando que el pueblo se va a dejar manipular, si hay algo importante en estos tiempos es que ya cambió la mentalidad del pueblo de México y tenemos un pueblo consciente, más que los expertos, ideólogos, asesores, parlamentarios y los políticos esa es la grandeza del moviendo de transformación que estamos llevando a cabo", dijo.

