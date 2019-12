La FGR atrae investigación de familia LeBarón

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo ya todo el caso del asesinato a nueve integrantes de la familia LeBarón, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"La federación atrajo ya todo el caso, las fiscalías de los estados no tienen todo lo necesario para llevarlo y es que se tiene que fortalecer lo local porque no todo lo puede atraer la Fiscalía", declaró.

En rueda de prensa, la encargada de la política interior señaló que la Fiscalía atrajo el caso, además, porque la familia LeBarón tiene doble nacionalidad y se trata de un hecho de delincuencia organizada.

LeBarón se reúnen con AMLO

Ayer lunes, integrantes de la familia LeBarón se reunieron con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

"La reunión estuvo muy productiva… Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias, y no nos vamos a meter, estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, pero no podemos expresarlo, está peligroso para nosotros mismos", dijo al salir de Palacio Nacional.

En encuentro, que duró más de dos horas, estuvo encabezado por el Presidente López Obrador, así como por los integrantes del Gabinete de Seguridad –Seguridad, Gobernación, Defensa y Marina- y el canciller Marcelo Ebrard.

Julián LeBarón dijo que durante el encuentro exigieron seguridad para las comunidades por lo que llamó a todos estar unidos para lograr ese fin.

"No somos enemigos de las autoridades, queremos hacer de nuestra parte lo que se requiera. Nos dijeron que hay algunos (detenidos) los nombres no, no nos dieron esa información. Fue positivo estamos estableciendo que queremos ayudar a la autoridad, pero también le vamos a exigir".

