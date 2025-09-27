¿Cuándo es el segundo puente del ciclo escolar 2025-2026? En este día cae

El ciclo escolar 2025-2026 inició el pasado 1 de septiembre, cuando millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas para comenzar un nuevo año lleno de aprendizajes y actividades. Con ellos, también padres, tutores y trabajadores retomaron sus rutinas siguiendo el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Apenas unos días después ocurrió el primer descanso del ciclo, el 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México. Sin embargo, alumnos y docentes ya tienen la mirada puesta en la siguiente fecha de asueto, que marcará el segundo puente del ciclo escolar.

¿Cuándo es el segundo puente del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el próximo descanso será el lunes 17 de noviembre de 2025, por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Aunque el festejo histórico es el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta fecha se recorra al tercer lunes de noviembre, generando así un fin de semana largo.

¿Es un megapuente?

Con esta disposición, el descanso abarcará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre, lo que significa un puente de tres días consecutivos sin clases y sin actividades laborales para quienes se rigen bajo la LFT y no trabajan en fin de semana.

El objetivo de mover algunas conmemoraciones al lunes más cercano es favorecer la convivencia familiar y fomentar el turismo, al mismo tiempo que se brinda un respiro a estudiantes, maestros y trabajadores a mitad del ciclo escolar.

El segundo puente del ciclo escolar 2025-2026 se disfrutará el lunes 17 de noviembre, con motivo de la Revolución Mexicana, y se unirá al fin de semana para formar tres días de descanso. Una oportunidad ideal para que estudiantes, docentes y familias tengan un respiro apenas unos meses después de haber retomado las clases.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF