LFT: ¿Qué sucede si falto 3 días seguidos a mi trabajo sin avisar?

La demandante vida laboral posiblemente te ha llevado a pensar, en más de una ocasión, en ausentarte algunos días; sin embargo, antes de tomar esta decisión, debes considerar factores importantes, ya que, en caso de no seguir las acciones indicadas para justificar tu ausencia, podrías enfrentar graves consecuencias.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las obligaciones que deben cumplir tanto los empleadores como los trabajadores en casos específicos relacionados con los términos del contrato laboral, ya sea por faltas o por una ausencia prolongada del puesto sin justificación.

A continuación te decimos todo lo que debes de saber sobre ausentarte en tu trabajo de acuerdo a la LFT.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el abandono laboral?

El abandono laboral es un acto voluntario mediante el cual el trabajador decide dejar de prestar en forma definitiva los servicios por lo que se encontraba contratado.

El artículo 46 señala que los patrones tienen derecho a rescindir la relación laboral por causa justificada; por otro lado el articulo 47 menciona los motivos para que exista un despido justificado, entre ellos:

Falsificación de documentos

Faltas de probidad u honradez

Actos de violencia o malos tratos contra el personal

Hostigamiento y/o acoso sexual, entre varios más.

¿A partir de cuántas faltas se considera abandono de trabajo?

Según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se establece que si un trabajador acumula más de tres faltas en un lapso de 30 días, el empleador puede despedirlo sin implicar mayor responsabilidad ante la ley.

AS