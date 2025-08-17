Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que se registran del 18 al 22 de agosto en Jalisco

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa del gobierno federal que ofrece un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años que no reciben ninguna otra pensión.

A partir del 1 de agosto comenzó el proceso de registro para acceder a este beneficio. Las interesadas deben acudir de manera presencial a los módulos de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, disponibles de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para localizar el módulo más cercano a su domicilio, pueden ingresar al sitio oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Los requisitos para realizar el trámite incluyen:

Identificación oficial vigente (como la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP actualizada

Acta de nacimiento reciente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Un número telefónico de contacto (tanto celular como fijo)

Formato Bienestar (se completa de manera presencial en el módulo correspondiente)

El registro se extenderá del 1 al 30 de agosto de 2025, operando en módulos presenciales de lunes a sábado en todo el país.

Calendario del 18 al 22 de agosto en Jalisco, según letra del primer apellido

Lunes: apellidos con inicial A, B, C.

Martes: apellidos D, E, F, G, H.

Miércoles: apellidos I, J, K, L, M.

Jueves: apellidos N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes: apellidos S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Finalmente, el Gobierno de México informó que todas las mujeres inscritas en esta pensión serán incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores al cumplir los 65 años, sin requerir un nuevo registro.

YC