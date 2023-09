LFT: ¿Cuánto tiempo puedo estar a prueba en un trabajo?

Las personas que actualmente empiezan un nuevo trabajo, seguramente atraviesen por un período de prueba. Durante este tiempo, tanto el trabajador como el empleador puede determinar si la relación laboral funcionará o no. En este lapso de adaptación el empleado podrá acoplarse y conocer desde dentro cómo funciona la organización interna y decidir si es lo que esperaba o no. Por su parte, el empleador definirá si el trabajador cumple con las habilidades requeridas o no.

¿Qué dice la LFT de los contratos de prueba?

Los períodos de prueba son completamente legales. Para comprender mejor cómo funcionan, te explicamos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT): en el Artículo 35 se establece que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. "A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado".

En el mismo Artículo se establece que las relaciones de trabajo pueden ser por periodo de prueba, de capacitación inicial. Por éste se entiende que el trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados durante un tiempo determinado. La vigencia de éste tendrá duración de hasta 3 meses o hasta 6 meses cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa.

En el Artículo 39-D se expone que los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables y no podrán aplicarse al mismo trabajador simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión (tratándose de puestos de trabajos distintos, ni de ascenso).

En resumen, un trabajador puede estar en período de prueba de 3 a 6 meses, pero bajo ninguna circunstancia puede durar más de 180 días.