"Hoy el ciclo se ha completado esa es la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional, el hombro a hombro con el Presidente de México como Consejero Jurídico", aseguró el abogado Julio Scherer Ibarra al despedirse del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus compañeros de Gabinete.

En un emotivo texto, que Scherer Ibarra leyó en la conferencia mañanera destacó la marcada amistad y lealtad que lo une con López Obrador, el cual dijo que ha conocido durante dos décadas y a quien calificó como un ser humano extraordinario.

"Tuve la suerte de recibir su invitación para sumarme al proceso de transformación que hoy encabeza el Presidente y me encomendó dar sentido a la concepción más pura del derecho poner la ley al servicio del pueblo en búsqueda de la justicia social en un país tan desigual que hoy necesita justicia", señaló.

Explicó que desde la lealtad "oxígeno entre la gente que se quiere" acordaron la elaboración de las reformas que hoy son base de este Proyecto de Nación.

"Hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables, mi gratitud para cada uno de sus colaboradores, pero para usted mi gratitud infinita".

Al ser cuestionado sobre su salida, Scherer dijo que si el Presidente se lo permite seguirá ayudando al Gobierno federal desde su trinchera personal.

Incluso AMLO no dejó que el ex consejero Jurídico respondiera su buscaría un cargo en el Poder Judicial.

"Uno este… no debe decir en política (me retiro), solo cuando se llega al final no, que lo más conveniente es jubilarse, porque no solo es la edad es saberse retirar a tiempo", dijo el presidente López Obrador.

